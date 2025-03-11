Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla verilen destek ödemesi, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

1 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından binlerce haneye verilen SED ödemesi alan binlerce kişi mart ayı SED ödemelerinin yatacağı tarihe kilitlenmiş durumda. İhtiyaç sahiplerinin mart ayı SED ödemelerinin ne zaman yatağı konusundaki araştırmaları sürüyor. Peki, Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

2 /5 2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor. Mart ayı SED ödemeleri hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.



3 /5 SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU? Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti.