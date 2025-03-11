Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SED sahipleri merakla bekliyor! 2025 Mart ayı SED ödemeleri ne zaman yatırılacak?

SED sahipleri merakla bekliyor! 2025 Mart ayı SED ödemeleri ne zaman yatırılacak?

12:0311/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi, geçici olarak yaşanan sosyal ve ekonomik güçlüğün önüne geçilmesi gibi amaçlarla verilen destek ödemesi, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından binlerce haneye verilen SED ödemesi alan binlerce kişi mart ayı SED ödemelerinin yatacağı tarihe kilitlenmiş durumda. İhtiyaç sahiplerinin mart ayı SED ödemelerinin ne zaman yatağı konusundaki araştırmaları sürüyor. Peki, Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor.

Mart ayı SED ödemeleri hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.


SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Buna göre de Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 7 bin 94 liraya yükseltildiğini bildirdi.

#sed
#sed ödemeleri
#mart ayı sed ödemeleri
#sosyal yardım ödemesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye 14.469 TL taban maaşa ek 4.000 TL ödenecek! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numarasına göre...