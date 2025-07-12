SİGARA ZAMLI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 12 TEMMUZ: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına yönelik zam haberleri tütün kullanıcılarının yakın takibinde. ÖTV artışı sonrası bazı markalarda fiyatlar yeniden güncellendi. 9 Temmuz 2025 itibarıyla bir sigara grubunda daha zam kararı alındı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

1 /5 Temmuz ayı başında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından sigara fiyatlarına ardı ardına zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla bir markanın daha fiyat listesinde değişikliğe gidildi. 9 Temmuz 2025 sigara fiyat listesi nasıl şekillendi? İşte en güncel rakamlar...

2 /5 ÖTV ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakı ve tütün ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu.

3 /5 9 TEMMUZ SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz'da sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

4 /5 ZAMLI SİGARA FİYATLARI Yeni zamlı fiyat listesine göre bugünkü güncelleme sonrasında açıklanan sigara grubunda en pahalı sigarası 94 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 85 TL oldu.