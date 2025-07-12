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SİGARA ZAMLI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 12 TEMMUZ: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARA ZAMLI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 12 TEMMUZ: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

10:2012/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sigara fiyatlarına yönelik zam haberleri tütün kullanıcılarının yakın takibinde. ÖTV artışı sonrası bazı markalarda fiyatlar yeniden güncellendi. 9 Temmuz 2025 itibarıyla bir sigara grubunda daha zam kararı alındı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Temmuz ayı başında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından sigara fiyatlarına ardı ardına zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla bir markanın daha fiyat listesinde değişikliğe gidildi. 9 Temmuz 2025 sigara fiyat listesi nasıl şekillendi? İşte en güncel rakamlar...

ÖTV ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakı ve tütün ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu.

9 TEMMUZ SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

9 Temmuz'da sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Yeni zamlı fiyat listesine göre bugünkü güncelleme sonrasında açıklanan sigara grubunda en pahalı sigarası 94 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 85 TL oldu.

SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Zamlı fiyatlar 9 Temmuz'dan itibaren geçerli oldu.

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