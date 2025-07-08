ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. Şok'ta bu hafta indirimde olan ürünler arasında vantilatör, dikey elektrikli süpürge, ütü, otomatik sallanır ana kucağı, şarjlı süpürge antrasit ve oyuncak çeşitleri yer almakta. Peki 9 Temmuz Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 9 Temmuz 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

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ŞOK 9 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu Dijitsu 55 DG 22000 4K Ultra HD 55" TV 14.599,00 TL VN3S Buharlı Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 5.099,00 TL D890 90 Litre Tezgah Altı Mini Buzdolabı 5.999,00 TL Dbm 9800 3 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999,00 TL VN11 150w Kule Tipi Sulu Soğutucu 9.999,00 TL 12kg'luk Buz Makinesi 5.599,00 TL DBD510 435 Litre No-Frost Kombi Tipi Buzdolabı 19.399,00 TL Royaltea 1756H Plastik Çay Makinesi Siyah 1.529,00 TL Kiwi Otomatik Sallanır Ana Kucağı 2.999,00 TL







3 /6 Bebek Yastığı 59,95 TL Lavanta Kesesi 79,95 TL Ayıcık Matara 169,00 TL Bebek Yastık Kılıfı 50,00 TL Askılı Bebek Best Organizer 165,00 TL Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 299,00 TL Termo Yemek Taşıma Çantası 199,00 TL Simli Çocuk Çorabı 19,95 TL Esem Kız/Erkek Çocuk Aksesuarlı Terlik 229,00 TL

4 /6 Çocuk Sandalet Aksesuarlı 75,00 TL Çocuk Terlik Köpek Balığı Figürlü 100,00 TL Fisher Price Neşeli Piyano 699,00 TL Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Kız Kardeşi 1.190,00 TL Pilsan Bultaklı İlk Arabam 449,00 TL Pilsan Eğitici Klozet Civciv 549,00 TL Pilsan Smart Bultak Araba 169,00 TL Gokidy Oyuncak Köpek 299,00 TL Gokidy Oyuncak Puset Fileli 199,00 TL Gokidy Yuvarlama Kulesi Çıngırak 129,00 TL

5 /6 Halkalı Araba 129,00 TL Bultak Kaplumbağa 129,00 TL Sevimli Telefon 119,00 TL Yürüyüş Arkadaşım 119,00 TL Kurmalı Dinozor Bebek 100,00 TL Sesli ve Işıklı Prenses Asa 75,00 TL Yumuşak Çıngıraklı Top 75,00 TL Sevimli Çıngırak 50,00 TL Erkek/Kız Çocuk Sandalyesi 139,00 TL