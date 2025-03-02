Sosyal yardım ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti: “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi.” 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını açıkladı.