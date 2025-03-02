Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde devam eden gıda yardımı desteğini 2025 yılında da sürdürecek. Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar, bu desteklerden de yararlanabilirler. Peki sosyal destek nasıl alınır? Erzak kolisi, market kartı ve para yardımı ne kadar başvuru nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında da dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek programlarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik sıkıntı çeken aileler için gıda yardımları genişletilerek daha fazla kişinin faydalanması sağlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2025 yılı itibarıyla destek kapsamı genişletildi. Hane başına düşen gelir sınırı güncellendi. Başvuru süreci kolaylaştırılarak daha fazla vatandaşın yararlanması sağlandı. Bu kapsamda gıda yardımı almak isteyen vatandaşların belirlenen kriterleri taşıması gerekiyor.
Sosyal destek yardımı kimlere verilir?
Bakanlık tarafından açıklanan şartlara göre, gıda yardımı programından aşağıdaki kişiler faydalanabilecek:
- Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar
- Sosyal güvencesi olsa bile hane içindeki kişi başına düşen aylık geliri 7.368 TL'nin altında olanlar
- Bu kapsamda, asgari ücretin altında gelire sahip olan aileler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalar öncelikli olarak destek alabilecek. Başvurular titizlikle incelenerek gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ulaştırılacak.
Gıda yardımları nedir başvuru nasıl yapılır?
Bakanlık tarafından sağlanan gıda yardımları düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yardımlar, market kartı, erzak kolisi veya nakdi destek şeklinde verilebiliyor. Ailelerin ihtiyaç durumuna göre yardım türü belirleniyor.
Erzak Kolisi Desteği
Erzak Kolisi Desteği: Temel gıda malzemelerini içeren yardım paketleri belirli periyotlarla dağıtılıyor.
Market Kartı Desteği
Market Kartı Desteği: İhtiyaç sahiplerine belirlenen marketlerde kullanabilecekleri kartlar veriliyor.
Market Kartı Desteği
Nakit Destek: Bazı ailelere doğrudan nakdi yardım yapılarak, gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlanıyor.
Bu yardımlar, belirli dönemlerde yapılmakla birlikte, başvurular onaylandığında aileler düzenli olarak bu desteklerden faydalanabiliyor. Gıda yardımı almak isteyen vatandaşların başvurularını belirlenen resmi kurumlar aracılığıyla yapması gerekiyor.
İkamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) şahsen başvuruda bulunabilirler.
Kimlik belgeleri ile birlikte bağlı bulundukları SYDV’ye giderek başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Başvurular vakıf yetkilileri tarafından değerlendirilerek uygun görülen ailelere yardımlar ulaştırılacaktır.
Ayrıca, e-Devlet üzerinden de bazı başvurular yapılabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım başvuru ekranına girerek ön kayıt oluşturulabilir.
Sosyal yardım ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti: “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi.” 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseldiğini kaydeden Bakan Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını açıkladı.
Evde bakım yardımı ne kadar?
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Göktaş, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ne kadar oldu?
Bakan Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlattı. SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.” ifadelerini kullandı.