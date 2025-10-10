SSK Başlangıç tarihi 1993, 2003, 2013 olanlar dikkat! SGK'dan erken emeklilik fırsatı gün gibi doğdu

SSK’lı olarak 1993, 2003 ve 2013’te sigortalı olanlar için erken emeklilik seçenekleri dikkat çekiyor. SGK’nın sunduğu 3600 gün, 1800 gün, doğum borçlanması ve engellilik gibi özel durumlar, binlerce kişiye yaş beklemeden emeklilik imkânı sunuyor. Kademeli emeklilikte giriş yılı belirleyici olurken, her sigortalının kendi prim ve yaş durumu ayrı ayrı değerlendiriliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta başlangıç tarihine göre farklılaşan erken emeklilik seçeneklerini yeniden gündeme aldı. SSK'ya giriş tarihi 1993, 2003 ve 2013 olan vatandaşlar için doğum borçlanması, 3600 günle kısmi emeklilik, malulen emeklilik ve engelli hakları gibi çeşitli alternatifler sunuluyor. SGK'nın belirlediği yeni şartlarla, yüz binlerce sigortalı çalışan yaş beklemeden emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor.
Peki, 1800 ve 3600 günle kimler emekli olabilir?
SGK'nın sunduğu bu avantajlar neler?
İşte erken emeklilik hayalini kuranlar için yeni gelişmeler...
Türkiye'de yüz binlerce sigortalı çalışanın gözü, SGK tarafından zaman zaman yapılan erken emeklilik duyurularında. Özellikle SSK giriş tarihi 1993, 2003 ya da 2013 olan bireyler için belirli şartlarla 1800 ve 3600 prim günü üzerinden emekli olma fırsatı doğabiliyor.
Peki, bu haklardan kimler yararlanabilir?
1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK
SGK, çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayan vatandaşlara malulen emeklilik hakkı tanıyor. Bu kapsamda en az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekiyor. Malulen emeklilikte yaş şartı aranmıyor ancak bu hak, resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak veriliyor.
ANNELERE 2160 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK
Kadın sigortalılar için SGK'nın sunduğu bir diğer avantaj ise doğum borçlanması. Üç çocuk için toplamda 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı tanınıyor.
Bu borçlanma sayesinde kadın çalışanlar, yaş ve prim şartlarını sağladıklarında 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.
3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK
Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde SSK girişi olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı doğuyor.
Bu emeklilik türünde yaş şartı bulunsa da, daha kısa sürede emeklilik maaşı almaya başlanabiliyor.
YIPRANMA PAYI İLE YAŞ ŞARTI AZALIYOR
Bazı meslek grupları için SGK, fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma hakkı sunuyor. Madencilik, sağlık çalışanı ve basın gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar için çalışma sürelerine ek prim günleri ekleniyor ve yaş şartı da düşürülüyor. Bu uygulama ile çalışanlar hem daha erken emekli oluyor hem de daha fazla primle maaş alabiliyor.
ENGELLİ ÇALIŞANLARA YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK
SGK, en az %40 engelli raporu olan çalışanlara da erken emeklilik hakkı sağlıyor. Engellilik durumuna göre 15 yıl ve 3600 günle emeklilik mümkün hale geliyor.
Bu kapsamda yaş şartı aranmazken, vergi indirimi belgesi ile emeklilik süreci hızlandırılabiliyor.
Not: Emeklilik planınızı netleştirmek için SGK il müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden bireysel durumunuza özel bilgi alabilirsiniz.