SSK Başlangıç tarihi 1993, 2003, 2013 olanlar dikkat! SGK'dan erken emeklilik fırsatı gün gibi doğdu

ANNELERE 2160 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın sigortalılar için SGK'nın sunduğu bir diğer avantaj ise doğum borçlanması. Üç çocuk için toplamda 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı tanınıyor.

Bu borçlanma sayesinde kadın çalışanlar, yaş ve prim şartlarını sağladıklarında 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.