Türkiye Büyük Millet Meclisi kura çekimi ile 275 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. TBMM işçi alımı 2024 başvuru ekranı erişime açılırken Meclis sürekli işçi alımı başvuruları 14-27 Ekim tarihleri arasında alınacak. Peki 2024 TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? e-Devlet TBMM işçi alımı branş ve kontenjan dağılımları.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) işçi alımı mı yapıyor? TBMM işçi alımı ne zaman yapılacak? TBMM, çeşitli branşlarda işçi alımları ile ilgili ayrıntılarla kamuoyuyla paylaşıldı. İşçi alım süreci kapsamında, kayıtlı kontenjan koşulları ve başvuru koşulları, resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. TBMM işçi alım branşı ve kontenjan ile ilgili güncel bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Başvuru ücretleri ve şartları açıklandığında, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), belirli dönemlerde çeşitli branşlarda işçi alımı gerçekleştirmektedir. Bu alımlar, genellikle duyurularla kamuoyuna duyurulur ve başvurular e-Devlet üzerinden alınır. TBMM işçi alımlarında genellikle teknik hizmetler, idari işler, güvenlik gibi farklı branşlarda pozisyonlar bulunur. Kontenjan dağılımı ise her alım sürecinde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, en güncel bilgiye ulaşmak için TBMM'nin resmi internet sitesini takip etmek önemlidir. İşte, 275 TBMM işçi alımı başvuru şartları ve ekranı hakkında merak edilen detaylar.
2024 TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı, 275 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 275 (ikiyüzyetmişbeş) sürekli işçi alınacak. TBMM işçi alımı başvuruları 14 Ekim 2024 Pazartesi günü başladı ve 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek.
2024 TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TBMM işçi alımı için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.
Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kariyer Kapısı sisteminde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Adaylar, ilan edilen kadro ve ünvanlardan sadece birine başvuruda bulunacak.
Birden fazla ünvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.
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TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,
ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
TBMM İŞÇİ ALAMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TBMM işçi alımı kura çekimi noter huzurunda 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10:00’da TBMM’de gerçekleştirilecek. Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr “Duyurular” bölümünden yayımlanacak.