Devlet Demiryolları işçi alımı yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, bünyesinde görevlendirilmek üzere 780 personel alacağının müjdesini verdi. Başvuracak adayların, ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörlüğüne başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması ve G sınıfı (105.04 Ekskavatör) sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Peki TCDD personel alımı ne zaman başvurular başladı mı, başvurular İŞKUR üzerinden mi yapılacak? İşte, Devlet Demiryolları 780 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı.

1 /17 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), merakla beklenen 780 işçi alımı açıklamasını Resmî Gazete’de paylaştı. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak olan bu personel, iki farklı yöntemle belirlenecek: 346 işçi noter huzurunda kurayla alınırken, 434 işçi ise sözlü sınavla işe alınacak. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD 780 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

2 /17 TCDD 780 işçi alımı başvuruları başladı mı? Tüm iş gücü talepleri, 21 Kasım’a kadar İŞKUR’un resmî web adresi vasıtasıyla yayımlanacak. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR’un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular yine 21 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

TCDD 780 işçi alımı nasıl yapılacak? Resmî açıklama kapsamında TCDD, 346 işçiyi noter huzurunda kura çekimiyle, 434 işçiyi ise sözlü sınav yöntemiyle işe alım yapacak. Alımlar, TCDD’nin Türkiye genelindeki iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleşecek.

3 /17 TCDD hangi kadrolara alım yapılacak? Sözlü sınav ile işe alınacak kadrolar şu şekilde: Demiryolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörü Tren teşkil işçisi Bu pozisyonlar, nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak belirlenmiş durumda. İŞKUR tarafından TCDD’ye bildirilecek nihai aday listelerinin ardından; Evrak teslim tarihleri, Sözlü sınav yeri ve zamanı, Kura çekim tarihi, TCDD’nin resmî sitesi üzerinden ilan edilecek. Yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek pozisyonlar için “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfında bulunduğu için yalnızca erkek adaylar başvuru gerçekleştirebilecek. Totalde 780 kişilik istihdam yaratacak söz konusu alım, demiryolu ekosisteminde görev almak isteyen adaylar adına büyük bir olanak sağlıyor. Bütün gelişmeler ve ayrıntılar TCDD’nin resmî internet sitesinde yayımlanmayı sürdürecek

