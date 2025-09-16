NÜFUS ORANINA GÖRE KONUT SAYISI ARTIRILACAK





Başvuruların ağırlıklı olarak e-Devlet kapısı üzerinden veya yetkili bankalar aracılığıyla yapılması öngörülmekle birlikte, kesin tarihler, başvuru yöntemleri ve detaylı ödeme planları (peşinat tutarları, vade seçenekleri ve taksitlendirme oranları) TOKİ'nin resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, engelli vatandaşlar ve emekliler gibi özel gruplar için ise kontenjanlar ayrılacak ve belirli kolaylıklar sağlanacak.











