TOKİ 250 bin konut başvuru tarihi ve şartları 2025, Ağustos ayının sonlarına gelinirken milyonlarca vatandaş tarafından tarih detayıyla merak ediliyor. TOKİ başvurusu e-devlet ekranı 2025, İstanbul, Ankara, İzmir ve pek çok ilde ihalelerin tamamlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek "Gayrimenkul Sertifikası" projesini tanıttı. TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılacak, başvurular başladı mı? Türkiye geneli 250 bin TOKİ başvurusu için tarih ve önemli detaylar
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı projede, 81 ilde hayata geçirilecek konutlar uygun fiyat ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman? 2025 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihi, şartları, ödeme planı belli mi? İşte detaylar
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu. Kurum TOKİ başvuruları için;
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız." dedi.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.
TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.
NÜFUS ORANINA GÖRE KONUT SAYISI ARTIRILACAK
Başvuruların ağırlıklı olarak e-Devlet kapısı üzerinden veya yetkili bankalar aracılığıyla yapılması öngörülmekle birlikte, kesin tarihler, başvuru yöntemleri ve detaylı ödeme planları (peşinat tutarları, vade seçenekleri ve taksitlendirme oranları) TOKİ'nin resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulacak.
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, engelli vatandaşlar ve emekliler gibi özel gruplar için ise kontenjanlar ayrılacak ve belirli kolaylıklar sağlanacak.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (250 BİN KONUT)
TOKİ projeleri Türkiye'nin birçok şehrinde devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde olduğu kadar, küçük ve orta ölçekli illerde de konut üretimi sürüyor. Özellikle yeni açılan TOKİ başvuru ekranı üzerinden, düşük peşinat ve esnek ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansı bulunuyor. TOKİ başvuru ekranı üzerinden başvuru yapmak isteyenler, öncelikle TOKİ resmi sitesi www.toki.gov.tr başvuru ekranı üzerinden başvuru formunu dolduruyor. Kişisel bilgilerin yanı sıra tercih edilen konut projesi ve ödeme planı seçenekleri bu formda yer alıyor. Başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru onay süreci başlıyor.
Başvuru ekranı üzerinden süreci takip etmek ve sonuçları öğrenmek mümkün olabileceği gibi TOKİ, başvuru sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla düzenli bilgilendirme yapıyor.
VALİLİKLERE TALİMAT GÖNDERİLDİ
Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair resmi açıklama geldiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.