TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla bugün tanıtılacak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan projede, başvuru şartları ve kapsam merakla bekleniyordu. Yüzyılın konut hamlesi olarak nitelenen projede kimlerin başvuruda bulunabileceği ve ödeme planının nasıl olacağı, bugün netlik kazandı.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle dar gelirli vatandaşlar için yapılacak 500 bin sosyal konut kampanyasında detayları açıklıyor.
Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NE OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.
Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.
Sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.
Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.
Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan aileler için kontenjan ayrılacak.
TOKİ KONUT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
500 bin konut projesindeki evler aylık 6.700 liradan başlayan taksitlerle 1,8 milyon TL fiyatla satılacak.
Kuraları Aralık ayında çekeceğiz, ilk teslimatlar Mart 2027'de olacak.