TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

Sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.