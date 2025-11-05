TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilecek projede, konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle satışa sunulacak. Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da proje kapsamında hangi ilçelere kaç konut yapılacağı belli oldu.
TOKİ 500 bin yeni sosyal konut başvurusu 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek 250 bin konut, orta ve dar gelirli ailelere yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla sunulacak. Kütahya’da TOKİ konutlarının hangi ilçelerde kaç adet yapılacağı da belli oldu.
Kütahya’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Kütahya’da toplamda 3 bin 592 konut inşa edilecek. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar,Simav, Şaphane, Tavşanlı, ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Kütahya'da TOKİ 500 bin sosyal konutları 1+1 ve 2+1 daire fiyatları ne kadar?
Kütahya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kütahya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kütahya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.