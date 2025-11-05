TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI: TOKİ konut başvurusu ne zaman, başvuru koşulları, ödemeler nasıl? 10 peşinat ve 240 aya kadar vade detayı çıktı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanya kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da ise 12 bin 170 konut yapılacak. İki farklı tipte 2+1 ve 1+1'den oluşacak konutlar, 80.65 ve 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Dev konut hamlesinin tüm detayları ise şöyle:

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ KURAYA BAŞVURU NE ZAMAN?

10 Kasım- 19 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacak başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 5 bin lira olacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.