TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI: TOKİ konut başvurusu ne zaman, başvuru koşulları, ödemeler nasıl? 10 peşinat ve 240 aya kadar vade detayı çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç resmen başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik inşa edilecek konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Projeye ilişkin başvuru şartları, tarihleri ve ödeme planı da açıklandı.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde beklenen süreç başladı. Türkiye genelinde 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik konutlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunulacak. Başvurular öncesinde peşinat oranı, taksit planı ve başvuru koşulları belli oldu.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanya kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da ise 12 bin 170 konut yapılacak. İki farklı tipte 2+1 ve 1+1'den oluşacak konutlar, 80.65 ve 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Dev konut hamlesinin tüm detayları ise şöyle:
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ KURAYA BAŞVURU NE ZAMAN?
10 Kasım- 19 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacak başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti ise 5 bin lira olacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi ise 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.
ŞARTLAR NELER?
18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak.
Tapuda kendi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayanlar başvuru yapabilecek.
Ayrıca projelerden dar gelirlinin faydalanması için gelir şartı aranacak. İstanbul'da hane halkı geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar başvuru yapacak. Bunu aşanlar başvuru yapamayacak.
Vatandaş yaşadığı ilden ev alabilecek. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikâmet ediyor olma şartı aranacak.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.Konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
EVLER TARİHİ DOKUYA UYGUN OLACAK
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da törende yaptığı konuşmada, projenin sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını söyledi. Yatay mimariye uygun olacağını kaydeden Sungur, "Bu projenin temel amacı barınmayı piyasa ilişkilerinden bağımsızlaştırarak toplumsal refahı ve devletin koruyucu rolünü ön plana çıkarmaktır.
Sosyal konutlarımız şehirlerin tarihi dokusuna uygun, bölgelerin iklimi, coğrafi özellikleri ve kültürümüzü yansıtacaktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı konut projesini gece gündüz demeden çalışarak inşa edeceğiz" dedi.