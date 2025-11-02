Türkiye, “Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ konut başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Halkının aylık geliri başvuru kriteri arasında yer almakta. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut gelir şartı nedir? TOKİ başvurusu için aylık gelir ne kadar olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul'daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak, TOKİ konut başvurusu nasıl yapılacak? TOKİ sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için hane halkının gelir şartı nedir? Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekmektedir.

TOKİ 500 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut kurası ne zaman teslim edilecek? TOKİ sosyal konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

