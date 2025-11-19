TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ başvuru sonuçları kura çekiliş tarihi netleşti

Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.