TOKİ 81 il için düğmeye bastı: Başvuru ve düşük kredi için şartlar belli oldu

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ihale süreci tamamlandı ve konut teslim süreçleri hızlandırıldı. Buna göre, süreç şu şekilde ilerliyor:

Şu ana kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi

312 bin sosyal konutun inşası devam ediyor

İlk Evim Projesi kapsamında 88 bin 743 konut ihale edildi

Yetkililer, ihale tarihleri ve başvurularla ilgili tüm detayların kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.