TOKİ, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir açık artırma düzenleyecek. Ankara, İzmir, İstanbul, Kayseri ve Kırşehir gibi önemli şehirler başta olmak üzere toplam 173 arsa satışa sunulacak. Bu kapsamlı satışla hem konut hem de ticari alanlar için yatırım fırsatları doğacak. TOKİ tarafından açık artırmaya çıkartılacak taşınmazlarla ilgili detaylar haberimizde…
TOKİ arsa satışı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak ve hayalinizdeki konutu inşa etmek için doğru yerdesiniz! Bu yazımızda, TOKİ açık artırma tarihleri, arsa fiyatları, peşinat ve vade seçenekleri gibi merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacaksınız. TOKİ arsa satışları, uygun fiyatlı konut sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için harika bir fırsat.
TOKİ'nin bu kapsamlı arsa satışı, hem konut sahibi olmak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Arsalar, 48 ay taksitlendirme imkanı ile oldukça cazip ödeme koşullarına sahip. Dar gelirli vatandaşlara da hitap edebilen arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle satın alınabilecek.
TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir proje başlatıldı. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir ve Kırşehir dahil olmak üzere toplam 32 farklı ilde açık artırma ile arsa satışı gerçekleşecek.
Açık artırma kapsamında 200.000 TL peşinat ve kalan kısmı 48 ay taksite arsa sahibi olmak mümkün olacak.
TOKİ, açık artırma yolu ile taşınmaz satışı gerçekleştirecek. Açık artırma, 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10:30'da yapılacak.
TOKİ tarafından satılacak taşınmazların toplam muhammen bedeli, 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira. Bunun yanı sıra açık artırmaya çıkartılacak 173 arsanın toplam metrekare büyüklüğü, 6 milyon 887 bin 928.
Dar gelirli vatandaşlara da hitap edebilen arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle satın alınabilecek.
TOKİ arsa satışı hangi illerde var?
Taşınmazlar; Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Erzincan, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Diyarbakır, Karabük, Muş, Giresun, Gümüşhane,
Hatay, Isparta, İstanbul, Mersin, İzmir, Bayburt, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Şanlıurfa, Niğde, Siirt, Sivas, Uşak ve Van'da bulunuyor.
Öte yandan oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek.
İşte TOKİ arsa satışı açık artırma fiyatı