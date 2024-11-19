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TOKİ arsa satış detaylarını açıkladı: 44 ilde 882 arsayı satışa çıkacak! İşte ödeme planı ve tarihler...

TOKİ arsa satış detaylarını açıkladı: 44 ilde 882 arsayı satışa çıkacak! İşte ödeme planı ve tarihler...

12:0419/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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TOKİ, 44 ilde farklı kullanım alanlarına uygun 882 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, ticaret, tarım ve sanayi gibi çeşitli amaçlara uygun arsalar için ödeme planı ve açık artırma detayları belli oldu. İşte TOKİ arsa satışına yönelik açıklamanın detayları...

TOKİ 44 ilde, muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı satışa çıkarıyor.

Üç gün sürecek açık artırma ile alıcılarını bulacak arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile sahip olunabilecek. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle:

27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor... Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

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