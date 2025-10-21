TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih açıklaması paylaşıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca vatandaşın gündeminde. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını hedefleyen proje kapsamında başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı ve ödeme planına dair detaylar merak ediliyor. Şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, engelliler ve en az üç çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.
TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi başvuruları için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı dev proje kapsamında hem satış hem de kiralık konut modelleri hayata geçirilecek. İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeli büyük ilgi görürken, başvuru şartları ve ödeme planı da merak konusu oldu.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.
TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak. Proje kapsamında, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.
TOKİ sosyal konut kontenjan detayı ve başvuru şartları da henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.