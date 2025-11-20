TOKİ başvuru sonuçları kura çekiliş tarihi netleşti! TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ eliyle hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e Devlet üzerinden yapılabilecek. TOKİ konutları 2027 Mart itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Peki TOKİ konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 500 bin TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman başlayacak?
'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları başladı. TOKİ başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlanacak. Peki TOKİ konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 500 bin sosyal konutların kura çekilişi ne zaman?
TOKİ konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
TOKİ 500 bin sosyal konutların il bazlı hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Kura çekilişi sonrası ise TOKİ konutlarına başvuran adaylardan kimin asil kimin yedek listeye yer aldığı da belli olmuş olacak. TOKİ konutları Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.
TOKİ 500 bin sosyal projesinde konutlar hangi büyüklükte olacak?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
Başvuru sırasında TOKİ konut tipini seçebilir miyim?
Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme tarihinden sonraki ay.
Konut, borcu bitmeden TOKİ konutu satılabilir mi?
Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
Hisseli tapu sahipleri TOKİ sosyal konutlara başvurabilir mi?
Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
Geliri olmayanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?
Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
Oturduğum ilçede TOKİ projesi yoksa başvuru yapamaz mıyım?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?
Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?
Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.
Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?
Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.
Yapı kullanım belgesi olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?
Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
Aynı kişi birden fazla TOKİ kategorisine başvurabilir mi?
Hayır.
Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları TOKİ'ye başvurabilir mi?
Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.
Engelli ve Emekli kategorisinde TOKİ başvuruları e-devlet’ten yapılabilir mi?
Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.