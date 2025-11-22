Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Kasım 2025
Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Kasım 2025 son depremler listesi.
AFAD en son depremler listesi
AFAD tarafından açıklanan en son depremler listesine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER
2025-11-22 08:22:41 39.23639 28.97139 9.54 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-22 08:07:58 39.25944 28.09083 8.68 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 08:06:40 39.24806 28.98861 7.35 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-22 07:57:57 38.16722 38.51389 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-11-22 07:57:25 39.20917 28.15222 5.14 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 07:47:45 39.22333 28.96694 9.8 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-22 07:42:35 39.23444 28.16722 4.69 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 07:41:06 39.20972 28.1575 5.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 07:35:20 39.20833 28.1575 5.19 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 07:07:19 39.04556 28.28417 7.0 ML 1.2 Gördes (Manisa)
2025-11-22 07:02:56 39.16111 28.28472 6.86 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 06:56:20 39.16694 28.27722 7.11 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 06:44:41 39.17944 28.24 6.89 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 06:43:33 38.08722 37.69944 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-22 06:34:28 39.23361 28.14056 7.68 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 06:30:12 39.24194 29.05111 7.0 ML 1.0 Emet (Kütahya)
2025-11-22 06:27:41 39.05278 28.26528 6.45 ML 2.3 Gördes (Manisa)
2025-11-22 06:03:45 39.23333 28.96333 8.8 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-11-22 05:55:02 38.20667 38.60333 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-11-22 05:54:16 39.2025 28.19361 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 05:51:51 38.20611 38.60722 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-11-22 05:36:54 39.2025 28.3075 8.06 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 05:31:19 39.83639 41.73111 7.0 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2025-11-22 05:26:44 39.20778 28.26611 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-22 05:20:55 38.14083 37.78833 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)