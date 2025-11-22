2025 Spotify Wrapped özeti kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Her yıl sonunda kullanıcılarına bir özet sunan Dünyanın en çok kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify, 2025 Wrapped Özetini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Spotify, bu ekran üzerinden '2025'te en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2025", "Yılın Şarkıları 2025", "Yılın Kadın Sanatçıları 2025", "Yılın Erkek Sanatçıları 2025" ve daha bir çok kategoriyi erişime açacak.

1 /8 Spotify kullanıcılarının merakla beklediği yıllık özet dönemi yaklaşıyor. 2025 Spotify Wrapped’ın ne zaman yayınlanacağı ve özetlere erişim yöntemleri müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve türleri gösteren özete erişmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak?

2 /8 SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

3 /8 SPOTİFY 2025 ÖZETİNE NASIL BAKILIR? Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor. Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.



4 /8 SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

5 /8 Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık 2023: 29 Kasım 2022: 30 Kasım 2021: 1 Aralık 2020: 1 Aralık 2019: 5 Aralık

6 /8 SPOTİFY WRAPPED NEDİR? Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkılar, sanatçılar, albümler ve podcast'ler hakkında kapsamlı istatistikler sunan kişisel bir müzik özetidir. Bu özet, dinleme süresi, favori müzik türleri ve en çok dinlenen sanatçılar gibi verileri içerir.







7 /8 Yaygın bir inanışın aksine, Spotify Wrapped veri toplama işlemini 31 Ekim'de sonlandırmıyor. Platform, Kasım ayının ortalarına kadar dinleme verilerini işlemeye devam ettiğini doğrulamıştır. Bu da demek oluyor ki, Kasım ayında dinlediğiniz şarkıların da 2025 özetinize dahil olma ihtimali bulunuyor.



