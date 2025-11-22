TOKİ’nin 15 Bin Kiralık Konut Projesinde Detaylar Netleşti! TOKİ kiralık daire ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuru süreci 10 Kasım 2025’te başladı. Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların ardından konut teslimatları Mart 2027’de başlayacak. İstanbul’da ise ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması uygulanacak. TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut için başvurular başladı. İstanbul’da ilk kez kiralık TOKİ konut uygulaması da hayata geçiriliyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı?
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut inşa edilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun yurttaşlar faydalanabilecek. TOKİ kiralık konutlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
KİRALIK KONUTLAR SADECE İSTANBUL’DA MI OLACAK?
Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak. Yüzyılın Konut Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul vurgusu yaptı. Bakan Kurum, "Biz bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da yine şehrimize tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanya ile hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ev alma hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da hem konut hem de kira fiyatlarını dengeleyeceğiz" dedi.
TOKİ konut inşaatları ne zaman başlayacak?
Bu kampanya ile hiç ev sahibi olmamış vatandaşların ev sahibi olmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Tüm başvurularımızı da bu hedefe göre belirlemiş olduk. İnşallah bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden o haksız kira fiyatları düşecek ve milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Burada da elimizi çabuk tutacak ve başvurularımızı alır almaz ilk kazmamızı vuracağız. Kura çekimini Aralık 2025 yılında ve ilk temellerimizi de yine hızlı bir şekilde atmak suretiyle teslimlerimizi de 2027 yılının mart ayı itibariyle başlatmış olacağız" diye konuştu.
TOKİ kiralık konutlar kaç yıllığına kiralanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu konutlarda oturacak kişilerin kurayla belirleneceğini ve üç yıl boyunca rayiç değerinin yarısı kadar kira ödeyeceğini açıkladı.