TOKİ’nin 15 Bin Kiralık Konut Projesinde Detaylar Netleşti! TOKİ kiralık daire ne zaman, hangi illerde yapılacak?

KİRALIK KONUTLAR SADECE İSTANBUL’DA MI OLACAK?

Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak. Yüzyılın Konut Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul vurgusu yaptı. Bakan Kurum, "Biz bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz ve buna ilave olarak da yine şehrimize tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanya ile hem dar gelirli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ev alma hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da hem konut hem de kira fiyatlarını dengeleyeceğiz" dedi.