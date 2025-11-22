ÖĞRETMEN TERCİH TARİHLERİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih ekranı açıldı. Adaylar “Öğretmen tercihleri bitti mi?” ve “Tercihler nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor. Peki, atama ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih ekranı geçtiğimiz günlerde açıldı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, atama takvimini ve başvuru adımlarını araştırıyor. Öğretmen tercihleri sona erdi mi, atamalar ne zaman yapılacak?
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ SON GÜNÜ
17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.