VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı uygulaması, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geliri belirli bir seviyenin altında bulunan hanelere düzenli destek sağlanması için talimat vermesinin ardından, yeni modelin detayları araştırılmaya başlandı. Peki vatandaşlık maaşı nedir, kimleri kapsayacak? Ödeme tutarı ne kadar olacak?
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Vatandaşlık maaşı olarak da isimlendirilen uygulama aylık kazançları belli gelirin altında olan ailelere destek niteliği taşıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine geçiş için düğmeye basıldı. Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2026’da hayata geçmesi bekleniyor. Milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ve büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilmesi bekleniyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı proje üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen çalışmaya ve vatandaşlık maaşı ödemesine ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...
FARK MAAŞ OLARAK HESAPLARA YATIRILACAK!
Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.