VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine geçiş için düğmeye basıldı. Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2026’da hayata geçmesi bekleniyor. Milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ve büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilmesi bekleniyor.