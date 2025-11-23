Şehir Rehberi

Harry Potter büyüsü orkestrayla
Sinema tarihinin en sevilen bölümlerinden Harry Potter ve Sırlar Odası™, bu kez büyülü atmosferini canlı orkestra eşliğinde seyirciyle buluşturuyor. CineConcerts’in dünyada milyonlarca kişiye ulaşan “Harry Potter™ In Concert” serisi, İstanbul ve Ankara’daki gösterimlerle Türkiye’de yeniden izleyici karşısında. John Williams’ın ikonik müzikleri, İstanbul’da Şef Ernst Van Tiel , Ankara’da Şef Caleb Young yönetimindeki 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilirken, film dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, müziğin birleştirici gücünü merkeze alarak farklı coğrafyalardan iki çellisti bir araya getirdiği yeni konser programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 29 Kasım Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek “Viyolonsel ile Sınırlar Ötesinde” başlıklı konserde, Macaristan’dan Richárd Rózsa ve Türkiye’den Gökçe Bahar Oytun Duyar, izleyicilere zamanın ve mekânın ötesinde bir müzikal deneyim sunacak.
Yarım asra vefâ konseri
Türkiye’nin ilk Türk müziği devlet konservatuvarı olan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 50. kuruluş yılı şerefine özel bir vefa konseri düzenliyor. Sanat Yönetmenliğini İhsan Özer’in üstlendiği bu anlamlı konserde, konservatuvarda halen eğitim gören öğrenciler ile mezunlardan oluşan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sanatçıları aynı sahneyi paylaşıyor. Konserde, başta kurucu Prof. Ercümend Berker olmak üzere, konservatuvarın eğitim kadrosunda görev yapmış değerli hocaların eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunulacak. Tüm topluluk ve konservatuvar korosu, bu özel gece için sanatseverlerin karşısında olacak. Yarım Asra Vefâ-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 25 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.
Filistinli ailenin kuşaklar öyküsü
“Senden Geriye Kalan” (All That’s Left of You) vizyonda. Film, üç kuşak Filistinli bir ailenin yaşamını ve her kuşağın yaşadığı travmayı anlatan kuşaklar arası bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor. Dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali’nde yapan, Ürdün’ün Oscar adayı film, Batı Şeria’daki bir protestoya karışan oğlunun izini süren bir annenin gözünden; umut, direniş ve bağlılıkla şekillenen gerçek bir yaşam öyküsünü gözler önüne seriyor.
Kazınan imgelerle belirsizliğin estetiği
Yapı Kredi bomontiada, imgelerin “Adlandırılamayan” yanlarına ilgi duyan ve silinip geçmekte olan zamana maruz kalarak bu zamanın izlerini zihinde yeniden oluşturan Ahu Akgün, Dilara Göl, Dilara Pak, Ece Erbil, Ilgaz Gürün, Onur Kılıç, Özge Akdeniz, Reyhan Mente, Yusuf Günler ve Yusuf Murat Şen’in işlerini merkezine alan “Adlandırılamayan” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan eserlerinin yüzeyindeki imgeleri kazıyarak görünür hale getiren sanatçılar, ortaya çıkan işleri bir anın geçici tanıklığı ya da o ana dair bir tasayı temsil edecek şekilde ele alırken izleyiciyi de imgelerin zamanla olan ilişkisini ve belirsizliğin estetik potansiyelini keşfetmeye yönlendiriyor. Yazar, akademisyen ve küratör Emre Zeytinoğlu küratörlüğündeki sergi 30 Kasım’a kadar gezilebilir.
Cemil Meriç’i tüm yönleriyle anlatmak
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, 25 Kasım 2025 Salı günü değerli bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Ümit Meriç, babası Türk düşünce ve edebiyatının önemli isimlerinden Cemil Meriç’i tüm yönleriyle anlatacak. Saat 18.00’de başlayacak etkinlik, Meriç’in düşünce dünyasına yakından bakmak isteyenler için önemli bir buluşma niteliği taşıyor.
Sanat Akademisi yetenekleri arıyor
Fatih Belediyesi, Sanat Akademisi ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle, müzik alanında yetenekli 8–16 yaş arası çocuklara yönelik 2 yıllık kapsamlı eğitim programı başlıyor. Programa kabul için gerekli giriş sınavına başvurular 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kayıtlar Fatih Sanat Akademisi’nde form doldurularak yapılabilecek. Giriş sınavı ise 3–4 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet ve Müzik konuşuluyor
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın yeni etkinliği, 27 Kasım Perşembe 19.00’da düzenleniyor. İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşmanın konuğu, Cumhuriyet ve Müzik kitabının yazarı, akademisyen ve etnomüzikolog Melih Duygulu olacak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları editörlerinden Kansu Şarman’ın moderatörlüğündeki sohbette, Cumhuriyet’in kültür politikalarını geniş bir perspektiften ele alan ve yüzyıllık müzik serüvenini demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük gibi temel kavramlar üzerinden inceleyen eser konuşulacak.
İslâm bilimi Avrupa’yı aydınlatıyor
Ketebe Yayınları, George Saliba’nın İslâm Bilim Geleneği Avrupa’yı Nasıl Aydınlattı? adlı kapsamlı çalışmasını okurla buluşturdu. M. Murtaza Özeren’in çevirisiyle Saliba, yaygın kanının aksine İslâm dünyasındaki bilimsel düşüncenin yalnızca Yunan kaynaklarının 9. yüzyılda Arapçaya çevrilmesine dayanmadığını, çok daha önce şekillenen özgün bir entelektüel zeminden beslendiğini ortaya koyuyor. Kitap, İslâm bilim geleneğindeki dönüşümlerin Rönesans Avrupa’sını nasıl etkilediğini çarpıcı örneklerle ele alıyor.