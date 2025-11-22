Yeni Şafak
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ baraj doluluk seviyesi 22 Kasım 2025

11:0222/11/2025, Cumartesi
Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor. stanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'ye indi. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27.49 olarak ölçülmüştü. Peki, 22 Kasım 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi 22 Kasım 2025.

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serin havaların yerini sıcak havaların almasıyla birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?


İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 20.01 olarak duyuruldu.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


Ömerli 17,53

Darlık 28,71

Elmalı 50,42

Terkos 22,23

Alibey 12,37

Büyükçekmece 21,81

Sazlıdere 19,57

Istrancalar 21,4

Kazandere 1,82












