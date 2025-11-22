Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ RAKAM ŞEKİLLENİYOR! Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ RAKAM ŞEKİLLENİYOR! Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada?

10:3222/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emekli zammına yönelik hesaplamalar gündemdeki yerini korurken, bankaların sunduğu promosyon kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Emeklilerin bütçesine ek destek sağlayan promosyonlar, bankalar arasında adeta rekabete dönüşmüş durumda. Finans kuruluşları, sundukları promosyonlarla müşteri portföyünü genişletmeyi hedeflerken; kredi, kredi kartı, fatura talimatı ve sigorta gibi ek ürünlerden de gelir elde ediyor.

Zam oranlarının netleşmesini bekleyen emeklilerin bir diğer gündemi ise bankaların sunduğu promosyonlar. Ek gelir sağlayan bu kampanyalar, bankalar arası rekabeti artırırken emeklilerin tercihlerini belirleyen önemli bir unsur haline geldi. Bankalar ise promosyon karşılığında kredi, kart, komisyon ve sigorta gibi kalemlerde gelir yaratarak müşteri kazanımını büyütmeyi amaçlıyor.

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor.

BANKA BANKA PROMOSYONLAR

Halkbank 12 bin lira

Ziraat Bankası 12 bin lira

Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira

Türkiye Finans 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira

Denizbank 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira

Akbank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

İş Bankası 15 bin lira, ek promosyonla 24 bin lira

ING Bank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

Garanti BBVA 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira

Yapı Kredi 15 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

Kuveyt Türk 24 bin lira, ek promosyonla 27 bin 500 lira

Albaraka Türk 15 bin 600 lira, ek promosyonla 19 bin lira

QNB 20 bin lira, ek promosyonla 31 bin lira

#emekli
#emekli promosyon
#Emekli Promosyon Ücreti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÖDEME PLANI 2025 SON AÇIKLAMALAR: TOKİ konutları ödeme planı nasıl? İstanbul ve Anadolu illeri TOKİ ödeme detayı