EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ RAKAM ŞEKİLLENİYOR! Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada?

Zam oranlarının netleşmesini bekleyen emeklilerin bir diğer gündemi ise bankaların sunduğu promosyonlar. Ek gelir sağlayan bu kampanyalar, bankalar arası rekabeti artırırken emeklilerin tercihlerini belirleyen önemli bir unsur haline geldi. Bankalar ise promosyon karşılığında kredi, kart, komisyon ve sigorta gibi kalemlerde gelir yaratarak müşteri kazanımını büyütmeyi amaçlıyor.