EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ RAKAM ŞEKİLLENİYOR! Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada?

Emekli zammına yönelik hesaplamalar gündemdeki yerini korurken, bankaların sunduğu promosyon kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Emeklilerin bütçesine ek destek sağlayan promosyonlar, bankalar arasında adeta rekabete dönüşmüş durumda. Finans kuruluşları, sundukları promosyonlarla müşteri portföyünü genişletmeyi hedeflerken; kredi, kredi kartı, fatura talimatı ve sigorta gibi ek ürünlerden de gelir elde ediyor.
BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor.
BANKA BANKA PROMOSYONLAR
Halkbank 12 bin lira
Ziraat Bankası 12 bin lira
Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira
TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira
Türkiye Finans 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira
Denizbank 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira
Akbank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
İş Bankası 15 bin lira, ek promosyonla 24 bin lira
ING Bank 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
Garanti BBVA 15 bin lira, ek promosyonla 25 bin lira
Yapı Kredi 15 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira
Kuveyt Türk 24 bin lira, ek promosyonla 27 bin 500 lira
Albaraka Türk 15 bin 600 lira, ek promosyonla 19 bin lira
QNB 20 bin lira, ek promosyonla 31 bin lira