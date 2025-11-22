Mersin’in birçok noktasında, özellikle merkez ilçeler olan Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli'nin bazı mahallelerinde süren ve yer yer 21 saate kadar uzayan planlı ve plansız su kesintileri, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.