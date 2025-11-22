MESKİ Mersin su kesintisi 22 Kasım Cumartesi günü vatandaşların gündeminde yerini aldı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında su kesintisi uyguluyor. Bugün Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? MESKİ su kesintisinden etkilenecek ilçeler listesi belli oldu!
Mersin’in birçok noktasında, özellikle merkez ilçeler olan Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli'nin bazı mahallelerinde süren ve yer yer 21 saate kadar uzayan planlı ve plansız su kesintileri, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
MERSİN (MESKİ) SU KESİNTİSİ 22 KASIM 2025
ANAMUR - EMİRŞAH, KARADERE kesinti bitiş saati 22 Kasım 11:00
MEZİTLİ - DENİZ, HÜRRİYET, ŞAHİN TEPESİ, TECE kesinti bitiş saati 22 Kasım 10:00
TOROSLAR - ARPAÇSAKARLAR kesinti bitiş saati 22 Kasım 17:00
AKDENİZ - BAHÇELİ AŞAĞIBURHAN, BAHÇELİ KÜRKÇÜ, BAHÇELİ YUKARIBURHAN, DEMİRHİSAR kesinti bitiş saati 22 Kasım 13:00
ERDEMLİ - KARGIPINARI kesinti bitiş saati 22 Kasım 11:00
MUT - YAPINTI kesinti bitiş saati 22 Kasım 15:00