Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Kasım 2025 su kesintisi programı

Tuğba Güner
15:1521/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
ASKİ 21 Kasım 2025 Cuma günü Ankara’da uygulanacak su kesintisi programı merak kazandı. ASKİ resmi sitesinden dün için yapılan açıklamaya göre, Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı sağlanmadı. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Kasım 2025 su kesintisi programı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda 21 Kasım tarihinde Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallleler merak kazandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Kasım 2025 su kesinti programı:








21 KASIM ASKİ KESİNTİ PROGRAMI


ÇANKAYA SU KESİNTİSİ – 21 Kasım 2025

Arıza Tarihi: 21.11.2025 – 08:40

Tamir Bitiş Saatinin Planlaması: 21.11.2025 – 18:00

Açıklama: Ata Mahallesi Lizbon Caddesi üzerinde bulunan 300'lük içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız kesinti yapıldığı bildirildi. ASKİ, üst kotlara suyun yaklaşık 20.00 civarında ulaşmasını bekliyor.

