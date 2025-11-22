Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınav uygulamaları bu haftaa sonu gerçekleştirilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları ve sonuç tarihi sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 2026 ATA AÖF vize sonuç görüntüleme ekranı
ATA AÖF sınav tarihi yaklaşırken öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili detayları merak ediyor. Güz dönemi ara sınavları için hazırlanan bu belge, sınava gireceğiniz bina ve salon bilgilerini içeriyor. Ayrıca karekod özelliği sayesinde adres bilgilerini hızlıca görüntüleyerek sınav yerine kolay ulaşım sağlıyor. Öğrenciler için kritik öneme sahip olan bu belge, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına mutlaka önceden kontrol edilmeli.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF Vize sınavları
I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30
II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00
III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00 tarihlerinde uygulanacak.
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 10 Ocak 2026
II.Oturum 10 Ocak 2026
III.Oturum 11 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATA AÖF vize sınavı oturumları 22-23 Ekim tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Sınavın ardından öğrenciler 'ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı' ile doğru ve yanlış sorularını görebilecek.
AÖF cevap anahtarı Öğrenme Yönetim Sistemi-ÖYS üzerinden görüntülenebilecek.
AÖF CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları bu hafta sonu yapılacak. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak.
-Bu bilgilere göre sonuçlar en geç 7 Aralık tarihine kadar açıklanacak.