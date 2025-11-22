Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Rams Park'ta oynana maçta geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.





Konuk takım, 22. dakikada Niang'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray bu gole, 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Aper Yılmaz ve 66.dakikada İlkay Gündoğan ile karşılık verdi. Gençlerbirliği 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'yla bir gol daha buldu ancak bu başkent ekibine puan almaya yetmedi.





Gençlerbirliği'nde Thalisson, 60. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'da da Rolan Sallai 90+4. dakikada rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.





Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina ve Wilfried Singo karşılaşmada sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.









Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.





Galatasaray-Gençlerbirliği maçının özeti için TIKLAYIN













Galatasaray'da 7 eksik





Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı sahaya çıkmadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giymeyen isimler oldu.





Evindeki yenilmezliğini sürdürdü





Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı.





Sahasında son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2’şer olmak üzere yaptığı 32 karşılaşmada mağlup olmadı. Aslan, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 9 defa da berabere kaldı.





Kazımcan ve Günay 11'de sahaya çıktı





Sarı-kırmızılarda 22 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş, yaklaşık 2 yıl sonra sarı-kırmızılı formayı terletti. Galatasaray’ın 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de ligde 9 maç sonra ilk 11’de yer aldı.





Icardi'den 7. gol





Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı. Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun yerine dahil oldu.





Barış Alper 12 maç sonra gol attı





Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği müsabakasıyla 12 maç sonra gol sevinci yaşarken, bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı.









Maçın önemli dakikaları





4.dakikada Kazımcan Karataş'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi.





6.dakikada Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Wilfried Singo istediği vuruşu yapamadı.





12.dakikada Davinson Sanchez'in uzun pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ricardo Velho topu kornere çelmeyi başardı.





22.dakikada Gençlerbirliği, M'baye Niang'ın golü ile maçta öne geçti: 0-1





41.dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Günay Güvenç topu kornere çelmeyi başardı.





43.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.





Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





55.dakikada Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1





57.dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la öne geçti: 2-1





60.dakikada Gençlerbirliği'nde Thalisson Khelven, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.





66.dakikada Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı: 3-1





77.dakikada Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu'nun golü ile maçta farkı bire indirdi: 3-2





90+4.dakikada Galatasaray'da da Rolan Sallai, 90+4. dakikada rakibine yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.





Mücadele Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.











