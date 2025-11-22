Ünlü yorumcudan Galatasaraylı oyuncuya: Futbolculuk yapma!

Galatasaray’da Mario Lemina, Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna dahil olan genç isim, performansıyla tartışma konusu oldu.
Galatasaray’ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın henüz 16. dakikasında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Lemina’nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil edildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısındaki performansı tartışma çıkaran Yusuf Demir, spor yorumcusu Bışar Özbey’in hedefi oldu. Özbey, genç futbolcu için oldukça ağır sözler kullandı.
Bışar Özbey, "Yusuf Demir başka meslek tercihin var hemen yardımcı olalım. Gel Galatasaray yorumcusu ol ama futbolculuk yapma kardeşim. 6 milyon euro bonservis vermiş bu takım sana topa vurmaktan acizsin" ifadelerini kullandı.
Özbey’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, genç oyuncunun performansı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da tartışılmaya devam ediyor.