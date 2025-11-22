ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 2026 Asgari ücret zammı ile ilgili son tahminler

Asgari ücrette gözler yeniden 2026 Ocak ayına çevrildi. Yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte hem çalışanlar hem işverenler yeni zam oranına ilişkin beklentilerini artırırken, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla tahminler de şekillenmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle memur ve emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücrette yapılacak artışa dair ipuçları da ortaya çıkacak. Peki 2026 asgari ücret zammı ne kadar olabilir?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Ekonomide yıl sonu hesaplamalarının hızlanması ve enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte Ocak 2026’da uygulanacak zam oranına ilişkin tahminler peş peşe geliyor. 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesinin ardından memur ve emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücretteki artış oranının da şekillenmesi bekleniyor. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Işıkhan burada yaptığı konuşmada asgari ücret görüşmelerine de değindi.
Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik." ifadelerini kullandı.