EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ 22 KASIM: 2025 EGM promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline ödenecek 100 bin TL’lik maaş promosyonu, Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni anlaşmanın ardından gündemdeki sıcaklığını koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan polisler, ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, “EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte son gelişmeler…
EGM personeline verilecek 100 bin TL promosyon ödemesi için geri sayım başladı. İş Bankası ile sağlanan anlaşmanın ardından polislerin gözü ödeme tarihine çevrildi. Promosyonun tek seferde yatırılacağı belirtilirken, “EGM promosyonu ne zaman yatacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.
EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SONUÇLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025'te yapıldı. İhale, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, en yüksek teklifi sunan iki bankadan tekliflerini yeniden gözden geçirmelerini talep etmişti.
İHALEYİ İŞ BANKASI KAZANDI
İhale Komisyonu, en yüksek teklifi sunan iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ile tekliflerini güncellemeleri için görüşme yaptı. Vakıfbank teklifini 90.000 TL'de sabit tutarken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL'ye yükseltti. Böylece 2025-2028 dönemi için EGM banka promosyon ihalesi Türkiye İş Bankası'nın oldu.
EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 2022 yılında imzalanan protokol, 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmişti. Üç yıllık sürenin dolmasıyla eski protokol 1 Kasım 2025'te sona erdi.
Buna göre, 2025 EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayında personel hesaplarına yatırılması bekleniyor. Promosyon ödeme tarihi netleştiğinde haberimize eklenecektir.
ÖDEMELER TEK SEFERDE YAPILACAK
EGM maaş promosyonu, personelin şahsi maaş hesabına doğrudan aktarılacak. 100.000 TL'lik promosyon tutarı, tek seferde ve herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.