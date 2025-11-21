AFTA BAŞINDA SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA





Bu hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler içinTürkiye genelinde güneş parlıyor, sıcaklıklar normalin çok üzerinde seyredecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, pazar akşamından itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor.

İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki ani düşüşle karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor, çarşamba günü yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.



