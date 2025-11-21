Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahmin raporunu yayımladı. Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, pazar günü başlayacak yağışlarla yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle güney kesimlerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'den 22-23 Kasım il il hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu hafta sonu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava koşulları farklılık gösterecek. Bugün yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havaya teslim olacak. Gece saatlerinde ise Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise gökyüzünün az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
YAĞIŞLAR MARMARA VE EGE'Yİ VURACAK
Yarın, ülkenin büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak kıyı Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yağışların etkili olması öngörülüyor. Pazar gününe gelindiğinde ise doğu bölgelerde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, iç kesimlerde parçalı bulutlanmalar görülecek. Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'da ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında yağışların devam etmesi tahmin ediliyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR
Hava sıcaklıkları açısından bakıldığında, hafta sonu boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildiriliyor. Bu durum, özellikle güneşli bölgelerde bahar havasının süreceğini gösteriyor. Bazı büyük şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle sıralanıyor: Ankara 21°C, Samsun 25°C, İzmir 24°C, Antalya 28°C, Adana 31°C, Diyarbakır 19°C ve Erzurum 12°C.
AFTA BAŞINDA SAĞANAK VE FIRTINA KAPIDA
Bu hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler içinTürkiye genelinde güneş parlıyor, sıcaklıklar normalin çok üzerinde seyredecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, pazar akşamından itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına bekleniyor.
İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki ani düşüşle karla karışık yağmur etkili olacak. Pazartesi günü ise yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor, çarşamba günü yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.
İstanbul’da hafta sonuna kadar sıcaklıklar normallerin üzerinde seyredecek. Ancak pazar akşamından itibaren hafif yağış geçişleri başlayacak ve pazartesiye kadar devam edecek. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege’de rüzgar güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat, Trakya’da ise kısa süreli fırtına 50-70 km/saat hızında esecek. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.