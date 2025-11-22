DSİ 1389 PERSONEL ALIMI SON TARİHİ 2025: DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru tarihi açıklandı mı?

DSİ’nin 1389 personel alımına yönelik başvuru süreci 21 Kasım 2025 itibarıyla tamamlandı. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, “DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu DSİ 1389 personel alımı için başvurular 17-21 Kasım tarihlerinde alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sonuç takvimi hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025 DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman belli olacak?
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1389 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alıma ilişkin yayımlanan ilan doğrultusunda başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden alındı.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
İlanda, 1389 sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305'inin doğrudan noter kurasıyla, 84'ünün ise sınav yöntemiyle belirleneceği kaydedildi.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör
EVRAK KONTROLÜ TARİHLERİ
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak. İlanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecek.
Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacak.
Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025-22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.
Adayların, 8-19 Aralık 2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekecek. 19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyecek.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.
İlanda DSİ personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi yer almadı. DSİ 1389 işçi alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.