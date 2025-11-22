DSİ 1389 PERSONEL ALIMI SON TARİHİ 2025: DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru tarihi açıklandı mı?

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.

İlanda DSİ personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi yer almadı. DSİ 1389 işçi alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.