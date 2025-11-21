Taşacak Bu Deniz İlve kimdir, gerçek adı ne? Taşacak Bu Deniz'in İlve'si Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli?

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde İlve karakterine hayat veren Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alan Koraltürk, oyunculuk yolculuğuna 2011 yılında yer aldığı Bizim Yenge dizisiyle adım atmıştır. Ardından Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah Neriman, İşler Güçler, Baba Candır ve Yok Artık 2 gibi farklı türlerde projelerde boy göstermiştir.

Oyuncu, TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Denizde Gezep'in ikizi İlve rolüyle ekranlara dönmüştür. 36 yaşındaki Berna Koraltürk, özellikle Baba Candır dizisindeki Ece Güney karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Kariyeri boyunca hem komedi hem drama yapımlarında yer alan Koraltürk, 2017'de yönetmen Murat Onbul ile evlenmiş ancak birliktelikleri daha sonra sona ermiştir.