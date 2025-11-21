Taşacak Bu Deniz İlve kimdir, gerçek adı ne? Taşacak Bu Deniz'in İlve'si Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli?

TRT1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncu kadrosunu genişletiyor. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni karakter İlve, Gezep’in ikiz kardeşi olarak hikâyeye dahil oluyor. İlve’ye ise başarılı oyuncu Berna Koraltürk hayat verecek. Peki, Taşacak Bu Deniz’in İlve’si kimdir? Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli?
TRT1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncu kadrosunu genişletiyor. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni karakter İlve, Gezep’in ikiz kardeşi olarak hikâyeye dahil oluyor. İlve’ye ise başarılı oyuncu Berna Koraltürk hayat verecek. Peki, Taşacak Bu Deniz’in İlve’si kimdir? Berna Koraltürk kaç yaşında, nereli?
BERNA KORALTÜRK, TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI ARASINA KATILDI
TRT 1'in reytingleri hızla yükselen popüler dizisi Taşacak Bu Deniz, oyuncu kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Başarılı oyuncu Berna Koraltürk, dizinin 21 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yedinci bölümünden itibaren "İlve" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1 ekranlarının sevilen ve çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, başarılı gidişatını sürdürürken kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Tecrübeli oyuncu Berna Koraltürk, dizinin ekibine katılarak merak uyandıran "İlve" karakterine hayat verecek. Koraltürk'ün katılımı, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecanla karşılandı.
KÖY VE ŞEHİR ARASINDA SIKIŞMIŞ BİR KOÇARİ KIZI: İLVE
Birçok projeden tanıdığımız Berna Koraltürk, Taşacak Bu Deniz dizisinde Koçari kızı olan İlve karakterini canlandıracak. Dağ ile şehir yaşamı arasında kalmış, bir yandan bilime, diğer yandan ise hayvancılığa gönül vermiş cesur ve tutkulu bir kadın olan İlve, dizinin geçmişteki hikayesinde önemli olaylarda rol oynamış bir figür. Daha önce Adil ve Esme'nin ilişkisinin şekillenmesinde etkisi bulunan İlve, kendi çocuğu için büyük fedakârlıkları göze alabilecek kadar güçlü bir karakter.
BERNA KORALTÜRK KİMDİR?
Taşacak Bu Deniz dizisinde İlve karakterine hayat veren Berna Koraltürk, 7 Haziran 1989'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alan Koraltürk, oyunculuk yolculuğuna 2011 yılında yer aldığı Bizim Yenge dizisiyle adım atmıştır. Ardından Dedemin Dolabı, Her Sevda Bir Veda, Ah Neriman, İşler Güçler, Baba Candır ve Yok Artık 2 gibi farklı türlerde projelerde boy göstermiştir.
Oyuncu, TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Denizde Gezep'in ikizi İlve rolüyle ekranlara dönmüştür. 36 yaşındaki Berna Koraltürk, özellikle Baba Candır dizisindeki Ece Güney karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Kariyeri boyunca hem komedi hem drama yapımlarında yer alan Koraltürk, 2017'de yönetmen Murat Onbul ile evlenmiş ancak birliktelikleri daha sonra sona ermiştir.