OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte olacak?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri 2025–2026 eğitim döneminin tatil takvimi oldu. Ders yoğunluğuna kısa bir ara verecek olan öğrenciler “İlk ara tatil ne zaman başlıyor?” ve “Yarıyıl tatili hangi gün yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim, hem dinlenme hem de kış tatili planı yapanlar için yol gösteriyor.