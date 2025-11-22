OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026: İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte olacak?

“Ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili hangi gün?” soruları öğrencilerin gündeminde. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler ilk ara tatilin ve yarıyıl tatilinin tarihlerini araştırıyor. İşte 2025–2026 eğitim dönemine ait tatil takvimi…
Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri 2025–2026 eğitim döneminin tatil takvimi oldu. Ders yoğunluğuna kısa bir ara verecek olan öğrenciler “İlk ara tatil ne zaman başlıyor?” ve “Yarıyıl tatili hangi gün yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan takvim, hem dinlenme hem de kış tatili planı yapanlar için yol gösteriyor.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre ilk ara tatil bu sene 10 Kasım Pazartesi başlayacak ve 14 Kasım Cuma sona erecek. Öğrenciler, hafta sonunun da birleşmesiyle toplamda 9 gün tatil yapacak.
YARIYIL TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
2. DÖNEM NE ZAMAN?
2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma sona erecek.
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 16 Mart 2026'da başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.