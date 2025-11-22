Yeni Şafak
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 22 KASIM 2025: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Yasalaşır, Meclis'ten Geçti Mi?

12:3522/11/2025, Cumartesi
ÖTV indirimi ve hurda teşviki yasasına dair arayışlar 22 Kasım 2025 itibarıyla hız kazandı. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında sağlanacak destekler ile ilgili gelişmeler takip edilirken, başvuru şartlarının ne olacağı ve düzenlemenin Meclis’ten geçip geçmediği merak ediliyor.

Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi düzenlemesinde son durum, hafta sonunun en çok ilgi gören konuları arasında yer aldı. TBMM’ye yıl başında sunulan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uygun koşullarla yerli otomobil alma imkânı sağlanması planlanıyor. Vatandaşlar ise teşvikin ne zaman yürürlüğe gireceğini, başvuruların hangi şartlarda alınacağını araştırıyor.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ YASASINDA SON DURUM!

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Düzenlemenin yılsonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ YASASI İLE İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na talebin yüksek olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir…

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

#Hurda araç
#Hurda Araç Teşviki
#hurda araç teşvik yasası
#ötv indirimi
