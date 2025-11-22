Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2025-ALES/3) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF indirme ekranı, söz konusu sınava saatler kala adayların gündemine geldi. Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, bu yılın son oturumu olan ALES 3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak. 2025-ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ALES/3 vize sınavları soru kitapçığı görüntüleme ekranı.

1 /4 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3), belirttiğiniz gibi 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından resmen duyuruldu. Peki ALES 3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /4 ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre 2025 ALES/3 sınav sorularının 23 Kasım 2025 Pazar günü akşam saatlerine doğru yayınlanması bekleniyor.

3 /4 ALES SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.