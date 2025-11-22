48-49-50-51 yaşa 10 maddede erken emeklilik! SGK listeyi açıkladı: Altın tepside emeklilik şartları sıralandı

Türkiye’de Emeklilik Hesabı Giriş Tarihine Göre Şekilleniyor

Türkiye’de emeklilik sistemi temel olarak sigorta başlangıç tarihine göre belirleniyor. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında değerlendiriliyor. Bu grupta kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ile yeterli prim gününü tamamlamak emekli olmak için yeterli görülüyor. Yaş şartı aranmadığı için, bu koşulları sağlayanlar doğrudan emeklilik hakkı elde ediyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlarda ise tablo değişiyor. Prim gününe ek olarak yaş şartı da devreye giriyor. Bu nedenle işe başlama tarihi, emeklilik planlamasında belirleyici başlık haline geliyor.