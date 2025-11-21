TOKİ 5000 TL başvuru ödemeleri nereden yatırılır? TOKİ başvuru ödemeleri nasıl yapılır?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, 5.000 TL’lik başvuru ücretinin nasıl yatırılacağını merak ediyor. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kiracı, başvuru işlemlerinin ardından ödeme adımlarını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuru ücreti nereden ve nasıl ödeniyor?
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başlattığı 500 bin sosyal konut hamlesi için başvurular tüm hızıyla sürüyor. e-Devlet veya bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin yatırılması şart.
e-Devlet üzerinden başvuran vatandaşların cep telefonuna ilgili bankadan özel bir IBAN numarası içeren SMS gönderiliyor. Başvuru sahipleri, kendilerine tanınan süre içinde bu hesaba Havale, EFT veya ATM yoluyla ödeme yapabiliyor. Banka şubelerinden (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım) başvuranlar ise ödemeyi doğrudan gişelerden gerçekleştirebiliyor.
Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Şehit yakını ve terör malulleri ise bu ücretten muaf tutuluyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları ücret iade edilecek. Başvurular e-Devlet'te 18 Aralık, bankalarda ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.