TOKİ 5000 TL başvuru ödemeleri nereden yatırılır? TOKİ başvuru ödemeleri nasıl yapılır?

TOKİ 500 bin konut projesine yoğun ilgi sürerken, başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde bu kez 5.000 TL başvuru ücretinin ödenme şekli var. Kirada yaşayan ve kendi evine kavuşmak isteyen milyonlar, “TOKİ başvuru ücreti nasıl yatırılır?” sorusuna yanıt arıyor.