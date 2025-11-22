G-20'de diplomasi rüzgarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı. Erdoğan ilk olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.
Johannesburg Expo Center'da devam eden zirvenin "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturumunun ardından aile fotoğrafı çekimine geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında yanında bulunan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ile bir süre sohbet etti.
Liderler, el ele fotoğraf çekiminin ardından aynı anda alkış tuttu.
İkili temaslar başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.
Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.