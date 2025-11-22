Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
G-20'de diplomasi rüzgarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarına başladı

G-20'de diplomasi rüzgarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarına başladı

17:1022/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı. Erdoğan ilk olarak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Johannesburg Expo Center'da devam eden zirvenin "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturumunun ardından aile fotoğrafı çekimine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında yanında bulunan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ile bir süre sohbet etti.

Liderler, el ele fotoğraf çekiminin ardından aynı anda alkış tuttu.

İkili temaslar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#G-20
#Etiyopya
#Abiy Ahmed Ali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...