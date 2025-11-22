G20 Lider Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mesajı damga vurdu

Dünyanın en büyük ekonomilerini "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla bir araya getiren 20. G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika’da başladı. Zirve kapsamında hazırlanan ve tüm liderlere sunulan "Liderler Mesajları Özel Kitapçığı"nın en dikkat çeken bölümlerinden biri Türkiye'ye ayrıldı.





Kitapçıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki tarihi hitabından kesitlere yer verilirken, Türkiye'nin küresel barış, ticaret ve teknoloji konusundaki rolüne dikkat çekildi.





Kitapçıkta yer alan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumunu "net güvenlik sağlayıcı" olarak tanımladı. Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil; BM, NATO, AGİT ve AB misyonları aracılığıyla küresel barışa katkı sunduğu vurgulandı.





"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" ÇAĞRISI G20 GÜNDEMİNDE





Erdoğan'ın siyasi doktrini haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" şiarı, G20 kitapçığının da ana fikrini oluşturdu. Zirvedeki "Herkes İçin Daha Adil ve Makul Bir Gelecek" oturumuyla birebir örtüşen mesajda, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi gerekliliği bir kez daha kayda geçirildi.





Kitapçıkta, Erdoğan'ın hitabından şu bölümlere yer verildi;





"Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında Net güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Birliği'nin operasyon ve misyonlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2026 NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağız. NATO müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, küresel ekonomide köklü değişikliklere yol açıyor. Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin, mevcut zorlukların üstesinden başarıyla gelinebilmesi için reform edilmesini destekliyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin vazgeçilmez olduğuna inanıyorum.





Çin'den Avrupa'ya uzanan, stratejik öneme sahip Trans-Hazar Doğu-Batı-Orta Koridor projesini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Modern ulaşım altyapımız ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile küresel ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.





Doğaya saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve her geçen yıl dünyada farkındalık oluşturarak daha fazla insana ve kalbe ulaşan Sıfır Atık Girişimi'ne destek vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.





"İNSANLIK YAPAY ZEKA ALANINDA DA OLAĞANÜSTÜ BİR SIÇRAMAYA TANIK OLUYOR"





Dünyanın kalkınma yardımlarına en çok katkıda bulunan ülkelerinden biri olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için çalışıyoruz.





2030 hedeflerine ulaşmak ve dünya çapında yüz milyonlarca insanın onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak için küresel finansman sisteminin "kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle uyumlu hale getirilmesini savunuyoruz.





Jeopolitik sınamalarla uğraşırken, insanlık yapay zeka alanında olağanüstü bir sıçramaya şahitlik ediyor





Hiçbir toplum, dünyamızın çehresini değiştirecek bu teknolojilerin dönüştürücü gücünden ve sunduğu faydalardan mahrum bırakılmamalıdır.





Yapay zeka teknolojileri, yeni bir tahakküm aracı olarak değil, insanlığın yararına kullanılmalıdır.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, dijital ve teknolojik açığın kapatılmasında önemli bir rol oynuyor.

Hazırladığımız ve imzaya açtığımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin küresel farkındalık oluşturacağına inanıyorum.

Öte yandan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve özellikle İslamofobinin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde bir arada yaşama kültürünü tehlikeye atan bu akımlarla mücadele etmek insanlık için bir zorunluluk haline gelmiştir.

"Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek kararlı adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

İnsanlığın bir daha savaş felaketi yaşamaması için kurulan Birleşmiş Milletler'in kökleri, içinde bulunduğumuz karanlık döneme ışık tutacak değerlerle doludur. Genel Sekreter Sayın Guterres'in teşkilatımızı etkin ve verimli hale getirmek amacıyla başlattığı Birleşmiş Milletler 80 Girişimi'ne desteğimiz tamdır.

Bu girişimin Birleşmiş Milletler'in tüm faaliyetlerini daha da güçlendirecek bir süreç olarak başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz.

Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir."





"Herkes İçin Daha Adil ve Makul Bir Gelecek" oturumu





Zirvenin ana oturumları arasında yer alan "Herkes İçin Daha Adil ve Makul Bir Gelecek" başlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" ve "adil bir dünya mümkün çağrısına atıf niteliği taşıyor.





Oturumda, küresel ekonomik sistemdeki eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve dijital dönüşümün kapsayıcı şekilde yönetilmesi gibi başlıklar değerlendirilmesi bekleniyor.





YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ





Zirve kapsamında liderler bugün ve yarın farklı oturumlarda bir araya gelecek. Erdoğan'ın da gün boyunca hem ikili temaslarda bulunması hem de genel oturumlarda konuşma yapması bekleniyor. G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika ise zirvenin odağına eşitsizliklerle mücadele, ve adil kalkınma başlıklarını yerleştirdi.



