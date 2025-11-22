Yeni Şafak
G20 Zirvesi için Güney Afrika'da

04:0022/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Johannesburg’a inişlerinde Güney Afrikalı çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gitti. Erdoğan'ın uçağı akşam saatlerinde Johannesburg'a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de resmi ziyarete katılan isimler arasında yer aldı.



