HURDA TEŞVİKİ YASASI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR GELDİ Mİ? 2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi Meclis'e gelir mi, yasalaşır mı?

Otomotivde hareketlilik yaratacak yeni teşvik paketi yolda. 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesiyle birlikte devreye alınması planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, vatandaşlara ÖTV’siz araç alımı imkânı sunacak. Üç çocuklu ailelere öncelik verilmesi beklenen program, yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.