Gelecek yılın iklim buluşması COP31 Türkiye'de yapılacak

22:3722/11/2025, Cumartesi
196 ülkenin lideri iklim için gelecek sene Türkiye'de masaya oturacak.
Brezilya’da yapılan BM İklim Değişikliği Konferansı'nda, gelecek yıl yapılacak COP31’in Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi. Kararı duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin adil ve dengeli bir konferans taahhüt ettiğini açıkladı. Kurum, COP31'in tüm kıtaları ve medeniyetleri bir araya getirecek önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

Brezilya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP30’da, önümüzdeki yıl yapılacak COP31’in Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kararı alındı.

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Bakan Kurum kararı Brezilya'da açıkladı

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31’de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



#İklim Zirvesi
#COP31
#Türkiye
