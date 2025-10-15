İklim değişikliği tarımda gübre alışkanlıklarını şekillendiriyor

Onkun, Türkiye'de gübre üretimi yapan firmaların çiftçilerin ihtiyacı olan gübrelere daha kolay ulaşabilmesi adına çalışmalarının sürdüğünü belirtti.





Ülkede son dönemde kuraklık, aşırı yağışlar, don gibi doğa olaylarının yaşandığını hatırlatan Onkun, "Su olmayınca üretimde hem kaliteyle ilgili hem de rekolteyle ilgili maalesef düşüşler yaşanıyor. İklim değişikliği, kuraklığın olması veya mevsimlerin ileriye kayması da çiftçilerimizin alışkanlıklarını etkiliyor. Kuraklık, mevsimin kayması, çiftçilerimizin bazı gübrelerin kullanımını ötelemesi ya da bitkinin ihtiyacı olan gübreyi biraz daha az kullanması gibi çiftçilerimizin alışkanlıklarını da etkiliyor" diye konuştu.





Onkun, GÜBRETAŞ'ın 1952'de Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına destek olması amacıyla kamu tarafından kurulduğunu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 1993'te GÜBRETAŞ'ın hisselerini almasıyla beraber şirketin kamu statüsünden çıktığını, kamu kurum ve kuruluşu olmadığını anlattı.





Gelecek döneme ilişkin planlanan projeler olduğundan bahseden Onkun, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği gelecekte daha da baskın, etkili olacağı için artık buna yönelik gübre çeşitlerinin artırılması lazım. Buna yönelik de çalışmalar yapılmalı. Biz de bitki besleme ürünlerimiz diye adlandırdığımız tarafta üretim yapmakla ilgili çaba sarf ediyoruz. Buna yönelik GÜBRETAŞ'ın çalışmaları da var ve devam ediyor."





Onkun, ülkede 8 bölge birliği müdürlüğü olduğunu belirterek, bu müdürlüklerde çalışan ziraat mühendislerinin her yıl belirli plan dahilinde çiftçileri ziyaret edip teknik danışmanlık yaptıklarını aktardı.





"Üretmediği gübreyi yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebiliyor"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Onkun, şirketin asıl amacının Türk çiftçisine kaliteli, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir gübreleri temin edebilmek olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim tesislerinde NPK diye adlandırdığımız ürünlerin üretimi yapılabiliyor. Bunun haricinde GÜBRETAŞ, zorunlu olarak ona yönelik bir prosesinin olmamasından dolayı üretemediği birçok gübreyi de yine yurt içinden ve yurt dışından da tedarik edebiliyor. Geçmiş yıllardan beri yapılan bir faaliyet. Bundan sonra da o faaliyete zorunlu olarak devam edecek. Çünkü üretemediği ama çiftçinin ihtiyacı olan gübreleri mutlaka GÜBRETAŞ tedarik edip onlara ulaştırabilmeli. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarının ve çiftçilerin ihtiyacı olan gübreleri tedarik eden bir şirketiz."





İşveren adına Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS), işçiler adına da Petrol-İş Sendikası tarafından yürütülen sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Onkun, "2025-2026 yılı toplu iş sözleşmesiyle alakalı işçi sendikasının talep etmiş olduğu yüzde 95'lik bir ücret artışı sektöre bakıldığında çok da uyumlu olan bir oran değil. Sendikanın talep etmiş olduğu yüzde 95'lik zammı ücretlere uygulamış olsak bu direkt gübrenin maliyetine, fiyatlara yansıyacak. Bu noktada makul ve uygulanabilir bir çözümü diyalog yoluyla bulabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



