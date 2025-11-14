TOKİ başvurularına yoğun ilgi devam ediyor. 81 ilde 500 bin konut için başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek. Peki TOKİ başvuru takibi nereden ve nasıl yapılacak? TOKİ başvurusu onaylandığını nasıl anlarız? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru durumu takip ekranı.
TOKİ sosyal konutlar için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ başvurusu onaylandı mı nasıl öğrenilir?
e-Devlet üzerinden TOKİ konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. 500 bin sosyal konut projesi seçilecek, onayla butonuna tıklanacak. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek.
İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra 5 bin TL başvuru ücreti bu hesaba EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırılmazsa başvuru iptal edilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu e-Devlet’te yer alan TOKİ sekmesindeki “Başvuru Listesi” ekranından takip edebilecek.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.