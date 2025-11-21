TOKİ e devlet başvuru ücreti nereden yatırılır? TOKİ başvuru ücreti ödenecek bankalar hangileri?

e-Devlet üzerinden başvuran vatandaşların cep telefonuna ilgili bankadan özel bir IBAN numarası içeren SMS gönderiliyor. Başvuru sahipleri, kendilerine tanınan süre içinde bu hesaba Havale, EFT veya ATM yoluyla ödeme yapabiliyor. Banka şubelerinden (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım) başvuranlar ise ödemeyi doğrudan gişelerden gerçekleştirebiliyor.

Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Şehit yakını ve terör malulleri ise bu ücretten muaf tutuluyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları ücret iade edilecek. Başvurular e-Devlet'te 18 Aralık, bankalarda ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.