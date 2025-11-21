TOKİ e devlet başvuru ücreti nereden yatırılır? TOKİ başvuru ücreti ödenecek bankalar hangileri?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde e-Devlet başvuru ekranı açıldı. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulan konutlar için 5.000 TL başvuru ücreti ödenmesi gerekiyor. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubelerindeki işlemler ise 19 Aralık’ta sona erecek. Peki, TOKİ başvuru ücreti e-Devlet’ten nasıl yatırılır?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin 500 bin sosyal konut başvuruları hız kesmeden sürüyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilen başvurular için vatandaşların 5.000 TL başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunan projede, online başvurular 18 Aralık’ta, banka şubeleri üzerinden yapılan başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Başvuru yapacak olanlar, “TOKİ 5.000 TL başvuru ücreti nasıl ödenir?” sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başlattığı 500 bin sosyal konut hamlesi için başvurular tüm hızıyla sürüyor. e-Devlet veya bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin yatırılması şart.
e-Devlet üzerinden başvuran vatandaşların cep telefonuna ilgili bankadan özel bir IBAN numarası içeren SMS gönderiliyor. Başvuru sahipleri, kendilerine tanınan süre içinde bu hesaba Havale, EFT veya ATM yoluyla ödeme yapabiliyor. Banka şubelerinden (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım) başvuranlar ise ödemeyi doğrudan gişelerden gerçekleştirebiliyor.
Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda başvuru otomatik olarak iptal ediliyor. Şehit yakını ve terör malulleri ise bu ücretten muaf tutuluyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları ücret iade edilecek. Başvurular e-Devlet'te 18 Aralık, bankalarda ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.
TOKİ 500 BİN KONUT 5.000 TL NASIL ÖDENİR?
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.
Başvuru, e-Devlet Kapısı üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından başvuru sahibine SMS ile bir IBAN numarası iletiliyor.
Bu IBAN’a, EFT, havale ya da ATM yoluyla ödeme yapılabiliyor.
Ücretin belirtilen süre içinde yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.
Başvuruda adı çıkmayan vatandaşlar ise bu ödemeyi iade alabilecek.
Ödeme sırasında açıklama kısmına yazılması gereken metin için resmi bir zorunluluk olmasa da “500 bin sosyal konut projesi” ibaresi kullanılması yeterli görülüyor.