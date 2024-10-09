İstanbul'daki TOKİ müşterek arsa yerleri ile ilgili merak edilen sorular arasında, bu arsaların ne zaman verileceği yer alıyor. TOKİ İstanbul müşterek arsa yerleri ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arayan, TOKİ'nin resmi duyurularını takip ediyor. Arsa sahipleri, arsaların paylaşım detaylarını öğrenmek ve süreç hakkında bilgi almak için güncel açıklamaları incelemekte fayda görüyor. İstanbul müşterek arsalarda son duruma ilişin TOKİ’den açıklama geldi.
İstanbul TOKİ müşterek arsa yerleri ve TOKİ İstanbul müşterek arsa yerleri konusunda vatandaşlarımız için kesin bir tarih vermek şu an için mümkün değil. TOKİ projeleri, birçok faktöre bağlı olarak belirli bir takvimde ilerlemekte.
Arsa belirleme kuraları ve arsa yerlerinin netleşmesi gibi süreçler, projenin büyüklüğüne, altyapı çalışmalarına ve diğer bürokratik işlemlere göre değişiklik gösterebilir. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş İstanbul müşterek arsalarda son durum nedir? sorusu TOKİ’ye yöneltti. Kuram tarafından müşterek arsalara ilişkin şu açıklama yapıldı:
“İlk Evim Arsa İstanbul projemiz için yer seçimi, kurum görüşleri toplanması, harita üretilmesi, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve imar planı hazırlanması işlemleri her biri farklı aşamada olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.
İlk Evim Arsa Projesinde süreçle ilgili bilgilendirmeler internet sayfamız http://toki.gov.tr, Sosyal Medya hesaplarımız [Twitter,Instagram,Facebook],Çağrı Merkezimiz [444 86 54] ve SMS aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca E-Devlet aracılığı ile de takibinizi sürdürebilirsiniz.”
TOKİ'nin İstanbul müstakil arsa kura çekimi sonuçları 2023 yılında açıklandı. 27 Mart itibariyle başlayan kura çekimleri 4 Nisan'da tamamlandı ve toplamda 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi.